В Кирове спасли енота, попавшего под машину (ВИДЕО)

В Центре реабилитации животных рассказали о спасении енотовидной собаки, которая попала под машину.

Собака угодила под автомобиль еще в октябре. Авария с участием животного произошла в Кирове на проспекте Строителей. И, несмотря на то, что пострадавшего видело много людей, помочь ему не могли. Никто не знал, что делать с диким животным.

Но, к счастью, снимки с места ДТП быстро разошлись по соцсетям. Благодаря им сотрудники Центра реабилитации сумели вовремя забрать раненое животное и оказать ему помощь. У Кузьмы – такую кличку получил новый пациент – диагностировали перелом лапы и ушиб легкого.

Кузьму пришлось оперировать дважды. После первой операции расползлись спицы, которые держали кость. Но сейчас все хорошо, и Кузьма пошел на поправку. В конце декабря ветеринары сообщили, что собака начала ходить.

— Он больше не такой хороший мальчик, не терпит, чтобы к нему прикасались, исправно приводит в негодность подстилку, а еда пропадает из миски аки в черную дыру.

Как уточнили в Центре, всего в этом году к ветеринарам попали 8 енотовидных собак. Троих спасти не удалось, еще троим оказали помощь, одну выпустили на свободу и одну передали на ПМЖ.

— Что может быть лучше, чем пациент, идущий на поправку? Разве что выпущенный пациент, — пишут сотрудники Центра.

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Фото: vk.com/savebirds43