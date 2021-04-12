В Кирове стартовала акция «Маршрут памяти»

12 апреля в Вахрушах был дан старт второму этапу региональной патриотической акции «Маршрут памяти». В мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

В своей речи глава региона подчеркнул, что акция направлена на сохранение памяти о самой страшной войне в истории человечества и важна не только для кировчан, но и для всех россиян.

— Сейчас некоторые пытаются фальсифицировать историю, вымыть память о героях, снести памятники воинам. Поэтому так важно сохранить истину о событиях Великой Отечественной войны, чтобы будущие поколения никогда не допустили повторения подобной трагедии, — сказал губернатор.

Игорь Васильев вручил награды командирам региональных поисковых отрядов. Знаки отличия I степени «За отличие в поисковом движении» получили Светлана Клепикова, Алексей Зыкин и Максим Ошергин.

По словам Алексея Зыкина, командира отряда «Пост» Нолинского района, знак – почетная награда для поисковика. Алексей занимается поисковой деятельностью 20 лет, и для него поиски – это не просто «турпоход», но способ отдать дань уважение подвигу солдат, погибших за родину.

— Хочется, чтобы поисковое движение развивалось, особенно среди молодежи, чтобы ребята знали нашу историю, гордились своими предками и берегли память о них, — говорит он.

Напомним, что «Маршрут памяти» проводится в Кировской области с 2020 года и направлен на сохранение памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны. В прошлом году в акции приняло участие 21 муниципальное образование.