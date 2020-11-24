В районы Кировской области отправится передвижной музей

Он носит название «Маршрут памяти» и посвящён воинам, павшим во время Великой Отечественной войны.

С инициативой создания передвижного музея выступили межрайонный поисковый отряд «Рубеж» и региональное министерство спорта и молодёжной политики. Экспонатами станут найденные в ходе экспедиций «Вахта Памяти» элементы вооружения и снаряжения, личные вещи солдат и офицеров Красной Армии, а зрителями – их потомки.

– Вот карман от гимнастёрки, который мы обнаружили во время поисковой экспедиции. Вместе с ним нашли ладанку, нательные иконку, крестик и ещё гайтану – ленточку, на которой их обычно носили. Эти вещи принадлежали молодой медсестре. Вместе с ней подняли из земли медицинские инструменты, перевязочные пакеты. Нашли её останки на немецких позициях, неподалёку от колючей проволоки, на которой остались лежать убитые бойцы. Медсестра, видимо, пыталась спасти ещё живых, стащить их с «колючки», но осколок мины убил её, – рассказывает командир поискового отряда «Рубеж» Павел Куклин.

Вместе с участниками «Вахты Памяти» экспозицию, развёрнутую в Центре развития туризма Кировской области, осматривает губернатор Игорь Васильев. Он специально приехал сюда на неформальную встречу с бойцами «Рубежа», чтобы обсудить их работу в этом сезоне и, конечно, поговорить о будущем.

– Сохранение исторической правды – одна из главных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Деятельность отряда очень важна для нашего региона, для страны, она вносит существенный вклад в защиту прошлого и в формирование будущего России. Вы – представители молодого поколения, хочется услышать, с чем вы хотите связать свою жизнь, какие видите цели для себя, как участие в мероприятиях отряда повлияло на ваше мировоззрение, – обратился к бойцам Игорь Васильев.

Ребята чуть смущаются. Они приехали из Тужинского, Яранского и Кикнурского районов, из Нижегородской области. У кого-то за плечами не одна поисковая экспедиция, кто-то ещё только поедет. Если в первый раз отправляются на вахту с некоей долей романтики в душе, то в последующие – уже с осознанием того, какие трудности ждут и что они их точно преодолеют.

– Нынче я ездил второй раз в экспедицию. Занимаюсь этой работой, потому что это наш долг и наша честь. Не могу смотреть, как те мужики, которые шли в смертный бой, остались лежать непохороненными, без вести пропавшими. Поэтому самый ценный результат – поднять смертный медальон солдата и установить его родственников, чтобы они узнали правду, – поделился боец отряда «Рубеж», ученик 10 класса школы №2 Яранска Никита Зверев.

В отряде ребят стараются увлечь кропотливой поисковой работой, учат грамотно вести «раскоп», когда сантиметр за сантиметром, стоя на коленях, нужно перерывать ножами землю, в которой попадаются осколки, гранаты, столовые приборы, части от оружия и обнаруживаются солдатские останки. Их важно собрать все до единого, чтобы потом похоронить, как полагается, ведь это солдаты страшной войны, защитившие свою Родину и сложившие головы ради неё. Здесь вспоминают, как однажды во время экспедиции собрались вечером у костра, кто-то из ребят сделал фото на память. Когда посмотрели на снимок, увидели на дальнем плане изображение Божией Матери с Младенцем. Утром пришли на место, где её видели, начали раскоп и в итоге подняли восемь погибших солдат.

Поиск – это ещё и целенаправленная работа в архивах, которая длится в межсезонье. «Зачастую пацан приходит узнать судьбу своего прадеда, начинает нам помогать, и, глядишь, человек становится на правильный путь, – рассказывает Павел Куклин. – Поэтому очень важно, что правительство области проявляет большое внимание к патриотическому воспитанию молодёжи».

Благодаря поддержке областной власти уже в ближайшее время стартует акция «Маршрут памяти». Будет создан передвижной музей, который начнёт курсировать по районам в конце ноября – начале декабря. Сейчас разрабатываются направления, по которым отправится экспозиция. В неё войдут оружие и предметы быта, обнаруженные региональными поисковыми отрядами во время работы на «Вахте Памяти», рассказала министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

– Мы хотим, чтобы молодёжь жила с чувством любви и уважения к своей Родине, гордилась ее историей и подвигами народа. Мероприятия Года памяти и славы дают нам возможность как можно больше делиться знаниями о трагических событиях Великой Отечественной войны и героизме советских солдат, – подчеркнула Анна Альминова.

Экспозицию будут сопровождать сами поисковики. Ребята бережно относятся к экспонатам, которые они подняли там, где погибли тысячи кировских воинов. «Они все несут огромную память и все значимы для нас. Это свидетели ужаса и трагедии войны. За каждым экспонатом стоит чья-то жизнь, чья-то судьба. Поэтому эти находки бесценны», – говорят в отряде «Рубеж».

Одно из таких кровавых мест, ставшее братской могилой для тысяч жителей Кировской области, –Огненная высота 29,9 вблизи станции Пола Парфинского района Новгородской области. В далёком 1942 году здесь шли ожесточённые бои с фашистами.

Только за одни сутки высота переходила из рук в руки несколько раз. По некоторым данным, здесь погибли более 21 тысячи солдат Красной Армии. Среди них – кировчане.

– Полностью полегли там два лыжных батальона, которые подготовила самая крупная в СССР 34-я запасная стрелковая лыжная бригада, размещавшаяся в Кировской области. А всего она отправила на фронт 255 тысяч бойцов, – рассказывает Павел Куклин. – Об этой трагедии кировских лыжников мало кто знает, – говорит руководитель «Рубежа», – но при содействии Вятской епархии на поклонном кресте на Огненной высоте 29,9 уже установлены две иконы вятских святых. А по решению губернатора там разместят и памятный знак военным лыжным бригадам Кировской области.

На встрече с представителями отряда Игорь Васильев подтвердил, что областное правительство будет и дальше поддерживать деятельность поисковиков. В ответ на искренний интерес со стороны руководства области бойцы также были открыты. Ребята поделились, что хотят быть кто лётчиком или военным, кто врачом, кто госслужащим. Многие решили остаться учиться в регионе, и все готовы продолжать участвовать в поисковых экспедициях.

Участники «Рубежа» вручили Игорю Васильеву удостоверение бойца отряда и пригласили участвовать в ближайшей экспедиции. Глава региона заверил ребят, что приложит к этому максимум усилий.

Наша справка

Отряд «Рубеж» существует 21 год и всё это время работает в составе поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова Новгородской области. С 2006 года постоянным местом работы отряда является «Огненная высота».

С 15 августа по 18 сентября отряд «Рубеж» участвовал в поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2020», посвящённой 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на территории Новгородской области в составе поисковой экспедиции «Долина памяти Н.И. Орлова».

По поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева оплата трансфера, обеспечение условий проживания 27 бойцов отряда в комфортабельной палатке осуществлялись за счёт средств областного бюджета.

В ходе экспедиции были обнаружены, эксгумированы и переданы на захоронение останки 36 солдат Красной Армии, вместе с ними обнаружены два смертных медальона, именная ложка и именная зубная щётка. По одному из медальонов удалось идентифицировать личность солдата. Им оказался Изотов Трофим Абрамович, уроженец Смоленской области. Установлены родственники солдата. Второй медальон отправлен на экспертизу в лабораторию «Солдатский медальон». С остальными именными вещами идёт работа по установлению личности солдат и их родственников.