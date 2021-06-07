В Кирове студент колледжа информатики вымогал у мужчины деньги на свидании

В Кирове вынесли приговор студенту, вымогавшему деньги под угрозой насилия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как было установлено в ходе следствия, 18-летний учащийся колледжа информатики вместе со своими друзьями составил план, по которому можно было получить деньги с граждан. Молодые люди завели в соцсетях страничку от лица 16-летней девушки со случайными фотографиями и с нее договорились о свидании с мужчиной.

Встреча состоялась в конце января. Во время нее молодые люди потребовали передать им 36 тысяч рублей под угрозой насилия и распространения порочащей информации. Студенты отобрали у мужчины паспорт и заставили потерпевшего оформить кредит в компании микрозаймов на 12 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал студента виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. С учетом того, что на момент совершения преступления осужденный был несовершеннолетним, приговор оказался условным.