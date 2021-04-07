В Кирове требуют закрыть нелегальный бизнес-центр на Комсомольской

По обращениям граждан прокуратура провела внеплановую проверку бизнес-центра «Капитал» на улице Комсомольской, 89 и выявила ряд нарушений.

Как было установлено в ходе проверки, собственник центра провел реконструкцию объекта, при этом проверку качества «перестройки» он не делал, что чревато опасностью для посетителей.

По данному факту прокурор Ленинского района внес представление собственнику, однако последний проигнорировал его, не приняв никаких мер по устранению нарушений.

В результате в отношении собственника бизнес-центра было возбуждено административное дело за нарушение установленного порядка строительства. Также в суд был направлен иск с требованием запретить эксплуатацию объекта до устранения всех нарушений.

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Фото: yandex.ru