В Кирове троллейбус врезался в легковой автомобиль: есть пострадавшие

22 февраля на улице Воровского областного центра произошло ДТП с участием пешехода и общественного транспорта.

В Кирове во вторник в 20 часов 7 минут троллейбус врезался в легковой автомобиль. Происшествие случилось у дома №31 по улице Воровского. Перед пешеходным переходом затормозил «Опель Астра». Его водитель пропускал 18-летнюю девушку. В это время в остановившуюся машину врезался троллейбус. От удара «Опель» совершил наезд на пешехода.

18-летняя пострадавшая отделалась лёгкими травмами. Помощь медиков ей не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что в Кирове на улице Щорса столб рухнул на дорогу.

Фото: ГИБДД Кировской области