В Кирове у филармонии впервые откроется каток

Подготовка ледового аттракциона уже подходит к завершению.

В Гагаринском парке впервые откроют общегородской каток. Территория за филармонией пользуется спросом у местных жителей. Здесь любят прогуливаться кировчане и гости областного центра.

В этом году принято решение усовершенствовать зону. Здесь заливают общегородской каток. Его оборудование подходит к завершению. Открытие ледовой площадки запланировано на 12 декабря. Тут же кировчане смогут взять на прокат коньки, а также попить горячего чая или кофе. Рядом с катком открываются небольшие павильоны.

Всего же в декабре в городе будет открыто 4 общегородских катка. Они будут находиться в разных частях Кирова. Например, в Коминтерне, парке ЛПК. Конечно не обойдётся без заливки зоны на Театральной площади.

Как сообщили в городской администрации, подрядчики должны будут следить за состоянием ледяных покрытий, своевременно чистить, при необходимости намораживать лёд.

Ранее мы сообщали, что в Кирове у филармонии поставят памятник Александру Невскому.

Фото: admkirov.ru