В Кирове укравшему бигля мужчине дали год строгого режима

Суд учёл, что это не первое подобное преступление, совершённое 36-летним кировчанином.

На днях состоялся суд над мужчиной, который увёл собаку к себе домой. Её он приглядел в тамбуре магазина на улице Щорса. Хозяйка отошла за покупками, а вернувшись, обнаружила, что её любимицы породы бигль, купленной за 25 тысяч рублей, и след простыл. Была вызвана полиция.

С помощью записи видеокамер стражи правопорядка установили похитителя. Им оказался 36-летний кировчанин Михаил Машковцев, живущий с мамой. Выяснилось, что после кражи собаки, он привёл её домой и привязал к шкафу. Матери объяснил, что теперь у него появилась сука бигля.

Машковцева задержали. За это преступления, учитывая его рецедив, любителя чужих собак приговорили к году и 8 месяцев лишения свободы. Их он проведёт в колонии строгого режима.