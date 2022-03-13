В Кировской области ушла из жизни ветеран лесного хозяйства Надежда Локтина

7 марта в Кировской области скончалась Надежда Николаевна Локтина, ветеран отрасли лесного хозяйства. Печальную новость сообщили в областном минлесхозе.

В «лесной» сфере Надежда Локтина проработала всю свою жизнь. Окончив школу в Архангельской области, она поступила в Суводский лесхоз-техникум. После этого стала мастером участка.

В 2007 году Надежда Локтина стала ведущим специалистом-экспертом лесного отдела Суводского лесничества департамента лесного хозяйства Кировской области. На этой должности она работала до 2021 года, а потом ушла на заслуженный отдых.