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В Кировской области ушла из жизни ветеран лесного хозяйства Надежда Локтина

Юлия Зорина Новости, Общество

7 марта в Кировской области скончалась Надежда Николаевна Локтина, ветеран отрасли лесного хозяйства. Печальную новость сообщили в областном минлесхозе.

В «лесной» сфере Надежда Локтина проработала всю свою жизнь. Окончив школу в Архангельской области, она поступила в Суводский лесхоз-техникум. После этого стала мастером участка.

В 2007 году Надежда Локтина стала ведущим специалистом-экспертом лесного отдела Суводского лесничества департамента лесного хозяйства Кировской области. На этой должности она работала до 2021 года, а потом ушла на заслуженный отдых.

— За время трудовой деятельности Надежда Николаевна была награждена ведомственными почетными грамотами и благодарностями. Она была добросовестным, светлым, добрым, отзывчивым человеком. Такой она останется в памяти своих коллег и друзей, – сообщили в минлесхозе.

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Юлия Зорина