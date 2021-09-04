В Кирове установили личность мужчины, который ударил ребенка в магазине

Полиция установила личность мужчины, который ударил мальчика в магазине. Как сообщили в пресс-службе УМВД Кировской области, агрессором оказался 36-летний безработный кировчанин.

Инцидент произошел 31 августа в магазине на улице Московской. Мама с сыном стояли в очереди на кассу. Внезапно мужчина, также стоявший в очереди, подошел к ребенку и сильно ударил его по голове.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото, видео: Место происшествия