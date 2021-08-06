В Кирове увековечили имя священника, убитого в Грозном

Имя отца Анатолия (Чистоусова) появилось в списке имен погибших у памятника воинам-интернационалистам. Об этом сообщил руководитель миссионерского отдела Вятской епархии Андрей Лебедев.

— Лучшая новость дня. Имя священника Анатолия Чистоусова увековечили в стеле памяти убиенных в Чеченской войне…достойная память достойного вятского уроженца…надеюсь, позднее пройдут мероприятия памяти, — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Внести имя отца Анатолия на мемориальную доску в Гагаринском парке предложили активисты организации «Гражданский патруль». Их инициатива была одобрена и реализована.

Отец Анатолий родился в Кировской области. В 1994 году был рукоположен в сан диакона и чуть позже – иерея. После рукоположения священник был направлен в Чеченскую Республику настоятелем Михаило-Архангельского храма в Грозном.

Служить отцу Анатолию пришлось меньше 2 лет. В 1996 году чеченские боевики взяли его в плен и пытали, требуя принять ислам. Но священник не отрекся от своей веры. Позже его расстреляли.