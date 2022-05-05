В Кирове в Чистых Прудах нашли труп мужчины

В Кирове в микрорайоне Чистые Пруды найдено тело мужчины. Фото с места происшествия появилось в сообществе «Злой кировчанин».

В паблике выложен снимок трупа, накрытого черным пакетом, у одного из многоквартирных домов. На ступенях лужа крови. Подробностями случившегося автор фото не поделился.

— Ну тут без слов, ничего не знаю, — написал он.

В комментариях сообщают, что трагедия случилась у одного из домов на улице Чистопрудненской. В Следственном комитете информацию о ЧП подтвердили, сообщив, что по факту обнаружения тела проводится проверка.

Фото: vk.com/zlo43