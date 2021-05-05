В Кирове в подъезде ограбили молодого человека

Полицейские нашли и задержали преступника спустя пару недель.

Две недели назад к кировским полицейским поступило сообщение от 19-летнего кировчанина о том, что на него было совершено нападение. Пострадавший рассказал правоохранителям, что в тот момент он находился со своим приятелем в доме на улице Кольцова между этажами.

Там, к ним подошли двое неизвестных им ранее молодых людей. Между юношами произошла ссора, которая переросла в драку. Закончилась эта потасовка тем, что нападавший отнял телефон за 10 тысяч рублей, и вместе со своим приятелем скрылся с места происшествия.

Полицейские смогли выяснить личность нападавшего. Им оказался 20-летний ранее судимый кировчанин. Его задержали и посадили в следственный изолятор. Его знакомый проходит по уголовному делу свидетелем.

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