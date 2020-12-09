В Кирове в следующем году посчитают предпринимателей

Подобную перепись проводят каждые 5 лет для анализа ситуации.

Первые 6 месяцев 2021 года Росстат будет считать малые предприятия и ипэшников. Полученные данные проанализируют и определят, как изменился бизнес в России за минувшую пятилетку, с какими проблемами столкнулся и какие меры поддержки ему требуются.

Проходить перепись будет в два этапа: сбор информации, и, собственно, её подсчет и анализ. Чтобы принять участие в этом масштабном событии предпринимателям нужно самим до 1 апреля заполнить анкету на сайте Госсуслуги или Росстата.Там же можно будет скачать бумажную форму анкеты, заполнить и передать в Кировстат.

Росстат гарантирует конфиденциальность информации.

Ранее мы сообщали, что вятские предприниматели создали сити-ферму микрозелени.

vcci.ru