В Кирове вандалы изрисовали барельеф в парке Победы

В Кирове неизвестные изрисовали памятный барельеф Григорию Булатову в парке Победы. Фото акта вандализма появились в группе «Злой кировчанин» 10 ноября.

Записи появились прямо над Вечным огнем на барельефе знаменосцу, который был открыт в честь 65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

— Руки бы поотрывать!!! – написал автор снимка.

В комментариях кировчане написали, что на хулиганов нужно заводить дело за вандализм. Участники сообщества выразили надежду, что в парке Победы есть камеры, которые помогут найти «художников».

— Заводить дело по вандализму и закрывать. Прецеденты в РФ уже были и не один приговор, — написал житель Кирова.

К сожалению, это уже не первый случай, когда горожане надругались над великим прошлым. В марте этого года компания подростков устроила танцы у Вечного огня. Ребят быстро нашли и провели с ними беседу о недопустимости подобных действий.

Фото: vk.com/zlo43