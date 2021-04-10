В Кирове велось незаконное строительство водоема

Областное министерство охраны окружающей среды зафиксировало в Кирове проведение земляных работ в водоохранной зоне р. Чахловицы (пос. Сосновый Октябрьского района).

Изъятие песчаного грунта с использованием бульдозера и экскаватора проводились на земельном участке, который можно использовать только для ведения сельского хозяйства. Разрешение на работы, связанные с изменением берегов и дна, министерство не давало.

Таким образом, речь идёт о нарушении требований водоохранного и земельного законодательства. Министерство инициировало предварительную проверку и обратилось в полицию для установления лиц, которые проводили работы.

Фото kirovreg.ru