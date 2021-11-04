В Кирове ветеринары обследуют домашнюю птицу

Это необходимо для того, чтобы не допустить распространение птичьего гриппа в регионе и в частности на территории нашего города.

Сотрудники кировской администрации приняли решение усилить меры профилактики в домашних подворьях из-за вспышки птичьего гриппа в Зуевке. Напомним, 27 октября в Зуевском районе на одном из предприятий из-за птичьего гриппа произошёл падеж птицы. Продукцию, которая оказалась в торговых точках по всей Кировской области, начали срочно изымать из оборота.

С 8 ноября в Кирове начнётся адресный обход домохозяйств. Представители управления ветеринарии осмотрят куриц, предложат провести вакцинацию. Сообщить о птицах в подворьях можно по телефонам: 8-922-958-90-32, 27-27-51.

Кстати, птичий грипп может передаваться и человеку. В связи с этим жителям не рекомендовано употреблять в пищу сырые яйца, — их, как и куриное мясо, следует подвергать термической обработке.

Ранее мы писали, что ущерб от изъятия птиц в Зуевском районе компенсируют.

Фото из открытых источников