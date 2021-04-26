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В Кирове во время субботника обнаружили тело мужчины

Наталья Дмитриева Происшествия, Новости

По предварительной, информации погибшим оказался пропавший полгода назад кировчанин.

Его тело нашли на берегу Репинского пруда, во время субботника. Об этом сообщает портал progorod43.ru. Указанный водоем находится неподалеку от улицы Блюхера. В середине декабря прошлого года из одного из домов, расположенных на этой улице пропал 45-летний Дмитрий.

В Кирове во время субботника обнаружили тело мужчины

В субботу на место трагедии выезжали следователи. Они не нашли признаков насильственной смерти.Следственными органами организована проверка, которая должна определить причины гибели.

Ранее мы писали о том, что Кирове с середины января разыскивают еще одного мужчину.

Фото УМВД России по Кировской области

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Наталья Дмитриева