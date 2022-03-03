В Кирове врачи спасли 17-летнего подростка с тяжелой формой постковидного синдрома

Кировские врачи спасли жизнь 17-летнему подростку с тяжелой формой постковидного мультисистемного воспалительного синдрома.

В декабре прошлого года подросток попал в реанимацию кировской областной больницы. Состояние мальчика было крайне тяжелым. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность: у пациента отказывали сердечно-сосудистая система, печень, почки и органы дыхания. Подростку была экстренно проведена низкопоточная гемодиафильтрация и назначена антибактериальная и гормональная терапия.

Причины такого состояния врачи установили не сразу. Родные сказали, что коронавирусом юноша не болел. Однако тест на антитела показал, что подросток перенес инфекцию бессимптомно около месяца назад.

В ходе обследований и консультаций с врачами из федерального центра стало понятно, что у пациента – тяжелая форма мультисистемного воспалительного синдрома. С таким сложным случаем медики столкнулись впервые, рассказала заведующая отделением нефрологии КОКБ Любовь Мамаева.

Подросток провел в реанимации почти 2 месяца. За это время врачи дважды предотвратили отказ его сердца, печени и почек. Стабилизировать состояние мальчика позволила правильно подобранная терапия высокими дозами гормонов.

Как позже рассказал сам пациент, накануне госпитализации он чувствовал себя нормально. Утром 16 декабря у него резко подскочила температура. Сбить ее не удавалось.

Больше месяца кировчанин провел в бессознательном состоянии. Почему так случилось, подросток не понимает до сих пор. По словам мальчика, он практически не болел и с детства занимался спортом.

Сейчас подросток находится дома и заново учится ходить. Восстанавливаться ему помогают реабилитологи. Благодаря врачам свое совершеннолетие, которое наступит 12 марта, кировчанин отметит в кругу семьи.

– Хочу сказать огромное спасибо врачам Кировской областной больницы за то, что так самоотверженно боролись за жизнь моего сына, — говорит отец молодого человека.

По словам главврача КОКБ Вадима Ральникова, возможной причиной мультисистемного воспалительного синдрома может быть отсроченная реакция организма на вирус COVID-19.

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