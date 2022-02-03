В Кирове выберут лучшие кормушки для птиц

В Кирове стартует конкурс «Накорми пернатых». Он продлится до 23 февраля.

Изготовить самую необычную кормушку для птиц смогут кировчане любого возраста — индивидуально и в команде. В первую очередь жюри будет оценивать оригинальность — необычные формы, использование нестандартных технических решений. В то же время птицам в кормушках должно быть удобно.

Предусмотрены три номинации: «Самая оригинальная кормушка», «Лучшая семейная кормушка» и «Приз зрительских симпатий».

Фотографии работ необходимо присылать на почту olesya198181@mail.ru. Лучшие кормушки появятся в парках и скверах Октябрьского района.

Положение о конкурсе здесь

Фото gazetakommunar.ru