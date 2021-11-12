В Кирове выровняли дорогу Порошино – Сидоровка

В Кирове завершились работы по выравниванию дороги между поселками Порошино и Сидоровка. Об этом сообщили в горадминистрации.

На 9-километровый участок неоднократно жаловались местные жители. Дорога была отремонтирована, однако качество работ не соответствовало предъявляемым требованиям.

Было проведено выездное совещание с участием представителей мэрии. Его участники пришли к выводу, что подрядчик использует слишком легкий грейдер, и его веса не хватает для выравнивания щебеночной дороги.

Спецтехника была заменена на более тяжелую. В течение дня новый грейдер сделал 4 прохода под контролем сотрудников УДПИ.

В настоящее время работы завершены. В УДПИ сообщили, что при благоприятных погодных условиях грейдер сделает еще несколько проходов.

Ранее мы писали, что Дорожный комитет не нашел дефектов на трассе Опарино — Альмеж.