В Кирове за день эвакуируют до сотни машин

Для этого дорожники создали специальный чат.

В него вошли сотрудники мэрии, управления дорожной и парковой инфраструктуры, ГИБДД и подрядчики. В мессенджере они договариваются об эвакуации авто из-под запрещающих знаков.

Несмотря на многочисленные напоминания о том, что брошенные авто мешают качественной уборке снега с городских дорог, кировчане продолжают оставлять свои «ласточки» под запрещающими знаками. Дорожники, которые чистят улицы, фотографируют авто этих нарушителей и отправляют их в чат. После этого сотрудники ГИБДД и машины-эвакуаторы отправляются расчищать карманы и увозят машины непослушных кировчан на штрафстоянку.

Если же владелец не нарушил расставленных знаков, но его транспорт мешает работе снегоуборщиков, то его просто переместят на другое место. По словам начальника отдела содержания улично-дорожной сети, в сутки перемещается до 100 и более машин.

Ранее мы сообщали, что в Кирове появился чат-бот для жертв домашнего насилия.

Фото: admkirov.ru