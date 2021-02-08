В Кирове появился чат-бот для жертв домашнего насилия

Одним из создателей проекта выступил опорный вуз ВятГУ.

Проблема домашнего насилия обострилась в период самоизоляции. Однако пострадавшие редко обращаются за помощью в полицию, к медикам или психологам. А те, кто обратился, нередко не получают необходимой поддержки. Поэтому предпочитают обращаться за помощью в Сеть.

Исследованием информации о домашнем насилии в интернете занялись ученые Томского государственного университета. Они исследовали онлайн-сообщения с помощью суперкомпьютера и получили информацию о специфике «семейного» насилия. Анализ проводился по ключевым словам сообщений.

Как он показал, жертвы жалуются в основном на физическое и психологическое насилие (более 90 процентов). Сексуальное и экономическое насилие находятся в меньшинстве. Информация о них представлена менее чем в 5 процентов от всех сообщений. Чаще всего пострадавшими являются женщины. Таких случаев более 70 процентов.

Чаще всего на насилие пользователи жалуются в социальных сетях: «Вконтакте», «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Редко, но все же встречаются жалобы в микроблогах и на женских форумах.

По итогам анализа ученые Томского университета и сотрудники ВятГУ создали чат-бот, который назвали «Умный помощник «Лада». Он позволяет определить вид насилия по ключевым словам в тексте, обсудить проблему, а потом направляет возможных жертв к специалистам.

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