В Кирове задержали двух молодых автомошенников

В Кирове будут судить двух жителей, занимавшихся автомошенничеством. О подробностях уголовного дела рассказали в УМВД.

Как было установлено в ходе следствия, двое молодых людей 22 и 23 лет завели несколько аккаунтов в соцсетях, чтобы заниматься продажей автозапчастей. Клиенты попадали в группы по запросам «запчасти», «автокомпоненты», а также по названиям марок автомашин.

В аккаунтах были выложены фото запчастей с ценами, выгодно отличающимися от рыночных. Так, зеркала и накладки для отечественных авто можно было купить за 3,1 тысячи рублей, руль и глушитель – за 7,8 тысячи, модные светодиодные фаты – за 3,8 тысячи. Также через соцсети продавались бамперы, фонари, авточехлы и другие запчасти.

Покупатели делали заказ, перечисляли деньги, а товар не получали. Оплата при этом уходила на «левые» счета, которые подыскивал второй участник группы. Потом он обналичивал деньги за 10 процентов от суммы.

Но все вскрылось. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Как установили полицейские, автомошенникам удалось обмануть 20 россиян.

В настоящее время расследование дела завершено. В ближайшее время оно будет передано в суд.

Ранее кировчанам рассказали о новом виде мошенничества на портале госуслуг.