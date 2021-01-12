В Кирове задержали постаревшего на 20 лет насильника

В Кировской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве задержали через 20 лет после совершения преступления.

Трагедия произошла в Малмыжском районе летом 2001 года. 17-летний местный житель гулял со своей подругой, которая была на 2 года старше. Молодой человек был порядком пьян. В какой-то момент он набросился на девушку, ударил ее по лицу, а затем повалил на землю и изнасиловал. Чтобы наверняка заставить потерпевшую молчать, парень задушил ее, а затем скрылся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Совершённое преступление вызвало большой общественный резонанс. Но, несмотря на это, личность преступника установить не удалось. Однако следователи не прекращали работу.

Был проведен целый комплекс экспертиз, в том числе и генетический анализ улик. В результате следователи сумели воссоздать генотип вероятного преступника. В сентябре уже 37-летний подозреваемый был задержан и под тяжестью улик признался в содеянном.

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

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