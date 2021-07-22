В Кирове зафиксировали предельно допустимое состояние берегоукреплений Вятки

В региональном министерстве охраны окружающей среды рассказали о состоянии берегов р.Вятки.

Выявлено предельно допустимое состояние берегоукреплений в Кирове — в Заречном парке и в районе Набережной Грина.

Кроме того, в микрорайоне Домостроитель активизировались процессы береговой эрозии, особенно в северной части, где зафиксировано большое количество поваленных деревьев, а максимальное отступление бровки за год составило 3,8 м.

В районах области были обследованы гидротехнические сооружения. Был сделан вывод об аварийном состоянии Адовского пруда ((Уржумский район) и предельно допустимом — Корюгинского (Слободской район).

Ранее сотрудники министерства провели инспекцию инспекция Кильмезского захоронения ядохимикатов.

Фото visitkirov.ru