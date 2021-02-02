В Кирове закрыли 4 интимных сайта

Интернет-ресурсы с запрещенной информацией обнаружили сотрудники Первомайской прокуратуры. Как было выявлено в ходе проверки, на сайтах была размещена информация о лицах, оказывающих интимные услуги.

Ресурсы были открытыми – на них легко могли попасть подростки, что несло угрозу их нравственному развитию. Согласно закону «Об информации», эти данные запрещены к распространению в России.

В целях устранения нарушений прокурор Первомайского района подал иск о признании информации запрещенной. Суд признал требования прокуратуры законными. По решению суда сайты будут заблокированы Роскомнадзором.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор также будет блокировать фейки о митингах.