Роскомнадзор блокирует фейки о несанкционированных акциях

31 января интернет заполонили фейки на тему митингов, прошедших в разных концах страны. В Роскомнадзоре сообщили, что все данные, не соответствующие действительности, будут заблокированы.

Ограничивать доступ к фейкам будут администраторы интернет-ресурсов. По требованию прокуратуры будут удаляться сообщения о якобы имевших место быть случаях насилия, а также завышенные данные о количестве участников мероприятий.

Согласно статье 13.41 Административного кодекса РФ,

Если владелец ресурса не выполнит требования органов правопорядка, то согласно статье 13.41 Административного кодекса, ему придется заплатить штраф. Он составит до 4 миллионов рублей. Если нарушение повторится, сумма вырастет до 1/10 части выручки компании.

Неудаленные фейковые данные будут заблокированы в соответствии с законом «Об информации».

Ранее мы писали, что уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин прокомментировал несанкционированную акцию 31 января в областном центре.