В Кирове закрывается «Скатерть-самобранка»

Информация о закрытии магазинов «Скатерть-самобранка» появилась в группе сети.

— Наши магазины «Скатерть-самобранка» прекращают свою работу, поэтому спешите приобрести товар с большими скидками! Удачной рабочей недели. Всех любим и ждём! – сообщается в паблике.

В настоящее время в Кирове работают 5 торговых точек «Самобранки»: 4 в Кирове и 1 в Нововятском районе.

Как отметили представители сети в комментариях к посту, речь идет именно о закрытии, а не о смене названия. Кировчане предполагают, что сеть вытеснил «Магнит».

Ранее в Кирове закрыли магазин одежды «Бенеттон».