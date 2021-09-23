В Кирове запретили торговать очками на Карла Маркса

В Кирове закрыли несанкционированную торговую точку на перекрестке улиц Труда и Карла Маркса. Женщина продавала здесь очки, не имея на это разрешения.

Несанкционированная торговля была пресечена в ходе планового рейда специалистов Первомайского теруправления. Также сотрудники ведомства прикрыли еще одну точку на перекрестке Ленина и МОПРа.

С продавцами были проведены беседы о недопустимости работы в неустановленных местах. За данное нарушение физлицам назначается штраф до 5 тысяч рублей.

Ранее в Кирове запретили продавать арбузы на Советском тракте.