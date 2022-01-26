В Кирово-Чепецке будут судить подростка, который взял кредит на имя знакомого

В Кирово-Чепецком районе завели уголовное дело на подростка, который снимал деньги с чужих банковских карт.

Инцидент произошел в селе Филиппово. 17-летний житель Кирова приезжал сюда в гости к друзьям семьи. Сельчане давали гостю свои банковские карты и просили купить продуктов в магазине.

В дальнейшем, зная пин-коды, подросток через мобильное приложение переводил деньги с чужих счетов на свой. Также школьник открыл кредит на имя одного из своих знакомых.

По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело. Свою вину в содеянном подросток признал. В настоящее время расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

Ранее мы писали, что двух кировских подростков подозревают в краже денег с карт.