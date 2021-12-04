В Кирово-Чепецке украли телефон за 70 тыс. рублей

В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже дорогого телефона.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из магазина на ул.Ленина. Прибывшим сотрудникам продавец рассказал, что на складе была обнаружена пустая коробка от сотового телефона стоимость которого свыше 70 тыс. рублей.

При просмотре записи камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный мужчина, зайдя в складское помещение, достал из упаковки брендовый телефон и ушёл. Сотрудники Росгвардии передали его приметы нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.

Вскоре на одной из остановок общественного транспорта был обнаружен схожий по приметам гражданин. Следственно-оперативная группа нашла у него похищенный телефон.

Мужчина, ранее судимый за разбой и кражу, передан полицейским для дальнейшего разбирательства.