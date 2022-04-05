В Кирово-Чепецке возобновилась реновация сквера «Река времени».

Работы проводит компания «Авен-Север», ранее выигравшая конкурс. В прошлом году её работники установили в сквере сцену, а сейчас приступили к обшивке амфитеатра.

Реновация должна быть завершена до 30 сентября.

В ноябре власти Кирово-Чепецка расторгли контракт с подрядной организацией «Дагстройсервис», которая не выполнила работы в установленные сроки, а также сорвала ремонт школы №7. Кроме того, её внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото vk.com/mo_kirovochepetsk