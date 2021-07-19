В Кирово-Чепецком районе досрочно отремонтируют «пасеговскую» дорогу

Ремонт на 10-километровом участке шоссе Киров — Советск — Пасегово — Стрижи будет окончен раньше срока. Такое обещание дал подрядчик, передвинувший срок сдачи готовой работы с октября на июль. Всего на проведение ремонта дороги было выделено 357 млн. рублей.

Начатая ещё в июне, работа на шоссе Киров — Советск — Пасегово — Стрижи (на участке от поворота на деревню Рублево до Победиловского тракта) уже близится к завершению. Сейчас подрядчик заканчивает укладывать асфальт и укреплять щебнем обочины. Также устанавливаются необходимые дорожные знаки и в ближайшее время появится дорожная разметка.

Добавим, что ещё в 2020 году подрядчик отремонтировал 9-километровый участок дороги от Советского тракта до поворота на деревню Рублево. Рабочие фрезеровали старое дорожное покрытие, уложили новое и укрепили обочины щебнем.

Кроме того, были установлены барьеры и недостающие дорожные знаки, на посадочных площадках восстановлено многослойное покрытие на проезжей части – дорожная одежда.

Теперь дорога станет ещё безопаснее для водителей и их автомобилей.

Ранее мы сообщали, что в Кирове могут построить кольцевую дорогу.