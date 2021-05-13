В Кирово-Чепецком районе нашли безхозные ёмкости с тяжелым металлом

Три резервуара со ртутью, обнаруженные в деревне Голодаево, несмотря на долгое хранение сохранили герметичность.

В одной из деревень, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района во время майских праздников была обнаружена опасная находка. Местные жители нашли три большие и тяжелые ёмкости с неизвестной жидкостью внутри. Разобрав маркировку они решили вызвать специалистов, поскольку появилось подозрение, что вещество внутри может оказаться опасным.

Прибывшие эксперты забрали резервуары и провели исследование, сообщает сайт Чепецк.ру. Хорошо, что все три емкости сохранили полную герметичность: внутри находилась ртуть.

Территорию, где была обнаружена опасная находка проверили: следов загрязнения нет. Возможно, резервуары были украдены с одного из чепецких предприятий, использовавших ртуть для техпроцессов. Учитывая состояние баллонов, произошло это довольно давно.

Ранее мы сообщали, что в Кирове задержан мужчина, бросивший на землю пипетку.

Фото: chepetsk.ru