В кировские школы требуются учителя

До нового учебного года остается всего месяц, и школы, где еще не полностью укомплектован преподавательский состав, ищут сотрудников. Судя по данным интерактивного портала службы занятости по Кировской области на 30 июля 2021 года вакантных мест для учителей в регионе насчитывается 367.

Кто же может быстрее остальных устроиться на работу в общеобразовательное учреждение? Давайте посмотрим вакансии:

— учитель математики – 59;

— учитель русского языка и литературы – 52;

— учитель биологии – 12;

— учитель географии – 3;

— учитель иностранного языка – 69;

— учитель истории и обществознания – 12;

— учитель физики – 22;

— учитель химии – 5;

— учитель информатики – 11;

— учитель изобразительного искусства и черчения – 3;

— учитель музыки и пения – 8;

— учитель основ безопасности жизнедеятельности – 5;

— учитель технологии и предпринимательства – 5;

— учитель трудового обучения – 7;

— учитель физической культуры – 17;

— учитель-дефектолог – 6;

— учитель-логопед – 5;

— учитель начальных классов – 45.

Из вышеперечисленного мы видим, что больше остальных на работу требуются учителя иностранных языков, математики, русского языка и литературы, а также учителя начальных классов.

Что касается зарплаты, то ее размер в объявлениях начинается от 12 тысяч 792 рублей, а заканчивается 32-35 тысячами рублей.

Ранее мы сообщали, что в Кирове ищут переписчиков, которым заплатят 17 тысяч рублей.