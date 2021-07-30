В кировские школы требуются учителя

До нового учебного года остается всего месяц, и школы, где еще не полностью укомплектован преподавательский состав, ищут сотрудников. Судя по данным интерактивного портала службы занятости по Кировской области на 30 июля 2021 года вакантных мест для учителей в регионе насчитывается 367.
Кто же может быстрее остальных устроиться на работу в общеобразовательное учреждение? Давайте посмотрим вакансии:
— учитель математики – 59;
— учитель русского языка и литературы – 52;
— учитель биологии – 12;
— учитель географии – 3;
— учитель иностранного языка – 69;
— учитель истории и обществознания – 12;
— учитель физики – 22;
— учитель химии – 5;
— учитель информатики – 11;
— учитель изобразительного искусства и черчения – 3;
— учитель музыки и пения – 8;
— учитель основ безопасности жизнедеятельности – 5;
— учитель технологии и предпринимательства – 5;
— учитель трудового обучения – 7;
— учитель физической культуры – 17;
— учитель-дефектолог – 6;
— учитель-логопед – 5;
— учитель начальных классов – 45.
Из вышеперечисленного мы видим, что больше остальных на работу требуются учителя иностранных языков, математики, русского языка и литературы, а также учителя начальных классов.
Что касается зарплаты, то ее размер в объявлениях начинается от 12 тысяч 792 рублей, а заканчивается 32-35 тысячами рублей.
Ранее мы сообщали, что в Кирове ищут переписчиков, которым заплатят 17 тысяч рублей.