В кировском лицее откроют «Кванториум»

Школьный «Кванториум» появится в кировском лицее естественных наук. Он откроется уже 1 сентября 2021 года. Об этом рассказал директор КЛЕНа Алексей Ветров.

Кировский «Кванториум» станет одним из первых школьных технопарков в стране. По словам Алексея Юрьевича, он разместится в 5 специально переоборудованных классах лицея. Дизайн-проект разработает подрядчик, который занимался оформлением уже имеющихся в регионе технопарков.

Заниматься в новом «Кванториуме» смогут не только лицеисты, но и ученики других кировских школ. На закупку оборудования выделен 21 миллион рублей. Контракты уже заключены: в скором времени в КЛЕН прибудут 3D-принтеры, лабораторное оборудование и реактивы, а также 3 интерактивных комплекса.

Занятия будут проводиться по направлениям физики, химии, биологии, экологии и робототехники. В первую смену обучение будет вестись в рамках школьной программы, а во вторую – на профильном уровне, что называется, «с погружением».

Как подчеркнул первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, до 2023 года в Кировской области планируется открыть еще 2 школьных технопарка. Где именно они появятся, решит министерство образования. В приоритете будут те населенные пункты, где технопарки сможет посещать наибольшее количество учащихся.

— Ключевой принцип – «Кванториум» должен быть максимально доступен для всех детей, желающих обучаться по программам технической и естественно-научной направленности, — отметил первый зампред.

К настоящему времени обучение в «Кванториумах» прошли более 5,5 тысячи школьников Кировской области. Это говорит о том, что технопарки как система развития инженерных компетенций подростков весьма востребованы в регионе.

Ранее мы писали, что полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров высоко оценил кировский «Кванториум».