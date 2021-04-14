В кировском музее состоится музыкальный квартирник

Горожанам предлагают окунуться в атмосферу весенней романтики.

Сотрудники музея М.Е. Салтыкова-Щедрина устраивают для кировчан культурные выходные. В эту субботу, 17 апреля, в зале музея выступит вятский дуэт «Нежный барс».

Музыканты исполнят для гостей известные музыкальные хиты и собственный репертуар. Тема композиций — наступившая весна, пробуждение мира, романтические отношения. Атмосфера будет уютной, апрельской.

Представители музея говорят, что подобные мини-концерты напоминают квартирники. То есть посетители не только могут послушать музыку в непринуждённой атмосфере, но и найти друзей и единомышленников, а также лично пообщаться с исполнителями.

Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись. Номер телефона: 64-53-78.

Ранее мы сообщали, что в Москве презентовали клип на песню кировского композитора.

Фото: vk.com/muzey43_saltykovshchedrin