В кировском подъезде мужчина с газовым баллоном напал на заводчанина

Добычей злоумышленника стали кошелёк, в котором лежали 100 рублей, старенький телефон «Нокиа» и бутылка водки.

Преступление произошло в Кирове на улице Преображенской в подъезде дома №103. Заводчанин, видимо, выпивший, лежал в подъезде. Михаил Карпов (так звали преступника), увидел пьяное тело и, не долго думая, начал шарить у в его карманах. Отдыхающий на полу решил оказать сопротивление, но получил тугую струю в лицо. Миша был с газовым баллончиком.

27-летнему разбойнику не повезло — его задержали полицейские. Дело Михаила рассматривал Октябрьский районный суд города Кирова. Ему вынесли приговор — 5 месяцев колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что жительницу Оричей наказали за продажу арестованного автомобиля.