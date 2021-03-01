В кировском вузе откроют военную кафедру

Игорь Васильев встретился со студентами Волго-Вятского института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и ответил на их вопросы.

Встреча главы региона со студенческим активом МГЮА планировалась давно. Но пандемия и действовавшие ограничения откладывали мероприятие. К тому же и студенты находились на дистанционном обучении. Сейчас в связи с улучшением эпидемиологической ситуации всё наконец состоялось.

Поддержка главы региона: в каждодневном режиме

– Игорь Владимирович Васильев – не просто наш почётный гость. Он уделяет практически повседневное внимание развитию нашего института, – подчеркнул, открывая встречу, директор Волго-Вятского института (филиала) МГЮА Александр Плотников. –О чём конкретно идет речь? Напомню, что в 2019 году институту в собственность был передан комплекс зданий на улице Ленина, 99, в котором мы сейчас учимся. Это произошло по решению губернатора. Кроме того, все последние годы мы имеем возможность поселять наших студентов в общежитие, которое подведомственно правительству Кировской области. Это даёт возможность приезжать и учиться у нас ребятам из других регионов России. И ещё. Сейчас практически на финише находится решение вопроса об открытии с сентября в нашем вузе филиала военного учебного центра. Проще говоря, военной кафедры университета. Это, конечно, будет большое событие. Но для положительного решения требовалась поддержка руководителей региона. И когда мы обратились с этим вопросом к Игорю Владимировичу, поддержка последовала незамедлительно.

«Киров — настоящий наукоград»

– Я приехал на встречу с вами с заседания учительского клуба, где мы говорили о необходимости строительства школы нового типа, о наставничестве, о правильном выборе профессии, – приветствуя собравшихся, сказал глава региона. – Действительно, многое зависит от выбора своей будущей деятельности. Многие молодые люди получают среднее профессиональное или высшее образование, но по специальности не работают. По ряду направлений это доходит до 50 и даже до 70 процентов. Надеюсь, сидящие в зале профессию юриста выбрали осознанно и никуда с этого пути не свернут. Будут служить людям, помогать им в непростых жизненных ситуациях.

В последнее время претерпел существенные изменения Государственный Совет Российской Федерации. 18 губернаторов по Указу президента страны назначены руководителями различных комиссий. Главе нашего региона доверено руководить комиссией по образованию.

– Это назначение – не лично моя заслуга, но заслуга всей Кировской области, – заявил Игорь Васильев. – У нас действительно хорошо организовано дистанционное обучение, многие школьники достигают больших успехов на различных олимпиадах. И самое главное, у нас три полноценных университета, а считая МГЮА – даже четыре! На 500 тысяч жителей областного центра приходится почти 50 тысяч молодых людей, которые учатся в вузах и средних профессиональных учреждениях. Вот и выходит, что наш город – настоящий наукоград.

О юристах и выборах

В ходе встречи четырём студентам, активно участвующим в патриотической работе и волонтёрском движении, глава региона вручил благодарственные письма, а затем ответил на вопросы собравшихся по использованию социальных сетей и личных аккаунтов государственными служащими, рассказал о своей «школе жизни» и службе в армии, выборе профессии и непростом, но очень нужном деле наставничества, об отношении к системе раздельного сбора мусора. Были вопросы и по выборам, по изменениям в Законодательном собрании области, спрашивали студенты и о том, какие личностные качества необходимы профессиональному юристу.

– Было бы как минимум странно, если бы студентов юридического вуза не интересовала избирательная система, – заметил при этом Игорь Васильев. – Я понимаю, что в медицинском вузе вряд ли кого-то волнуют, скажем, вопросы металлургии. Разве только с точки зрения травмоопасности производства. Когда же юристы интересуются выборными процессами, регистрацией политических партий, это правильно, это нормально. И если молодые амбициозные ребята, будучи студентами, придут в качестве наблюдателей в избирательную кампанию – это тоже будет правильно и нормально… Вот у нас в регионе третий год подряд проходят разного уровня выборы. И при этом Кировская область практически единственная в стране, где нет ни одного зафиксированного замечания или жалобы в Центральную избирательную комиссию. О чем это говорит? Это результат чистоты проведения выборов. Поэтому студентам нужно участвовать в выборах хотя бы в качестве наблюдателей, чтобы понять, как устроен этот процесс, посмотреть на него изнутри.

Ранее мы писали, что Кировской области добавили денег на ремонт дорог.