В кировской гимназии открыли площадку для воркаута

Накануне 1 сентября у кировской гимназии №46 появилась универсальная спортивная площадка. Об этом рассказали в горадминистрации.

Площадка была оборудована на пустыре рядом с школой. Стоимость ее установки составила 1,7 миллиона рублей.

Работы по оборудованию площадки начались еще в прошлом году. Сначала на стадионе появились фонари, потом было обустроено поле с резиновым покрытием для баскетбола и волейбола.

Последним этапом стала установка турников для воркаута. Теперь школьники смогут заниматься и играть в подвижные игры на открытом воздухе.

Как подчеркнула директор гимназии №46 Елена Сухотина, новая площадка станет точкой притяжения не только для школьников, но и для всех жителей микрорайона.

Ранее мы писали, что в Коминтерне строят новую спортплощадку за 2,2 миллиона рублей.