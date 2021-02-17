В кировской глубинке собрали 500 видов кактусов и экзотических цветов

Настоящий сад кактусов находится в дендрарии Советска.

Здесь, в оранжерее площадью 350 квадратных метров, собрано более пятисот видов тропических растений и суккулентов. Круглый год здесь можно любоваться на цветущие цитрусовые и всевозможные кустарники.

— Я это видела! Меня впечатлили эти растения! Сколько нужно сил, чтобы в наших условиях они так росли и цвели! — написала кировчанка Елена Берсенева.

Дендросад появился в Советске в 1975 году. Помимо экзотических растений, на его территории, которая составляет около 5 гектаров, собрано множество видов лесной флоры бывшего Советского Союза.

Кроме растений, есть в дендрарии и другие интересные объекты. Здесь находится целая усадьба хоббитов — персонажей романов Джона Толкиена и дом Шрека — героя одноименного мультфильма. Оба арт-объекта построил местный умелец Андрей Вдовенко.

Фото: vk.com/slt43