В Кировской области эвакуировали сотрудников ветстанции

Причиной переполоха стало безобидное животное.

Всё произошло накануне в Кирово-Чепецке на местной ветеринарной станции. В фойе сотрудники обнаружили большую хозяйственную сумку. Оказалось, что никто не знает, кому она принадлежит.

По правилам обнаружения бесхозных вещей работники учреждения позвонили в полицию. Как и бывает, к указанному месту съехались спецслужбы. Сотрудников эвакуировали. Кинологи обследовали сумку. В ней находилась чёрно-белая кошка, а рядом записка. Автор послания сообщал, что животное найдено в саду, оставить у себя он его не может. Также человек, который принёс сумку, приносил свои извинения.

Сотрудники ветеринарной станции через свои соцсети обратились к жителям Кирово-Чепецка и попросили не делать так больше. У них нет приюта и передержки. Сейчас возрастной кошке ищут новых хозяев. Все подробности можно узнать по номеру телефона: (883361) 5-30-98.

Фото: vk.com/club98524557