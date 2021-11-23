В Кировской области ищут хозяев для полицейских собак

В Кировской области снова отдают служебных собак. На этот раз о поиске хозяев для животных, «работавших» в полиции, сообщил отдел МВД России по Малмыжскому району.

Дальнейшее использование собак в служебных целях невозможно по ряду причин. Поэтому они могут быть переданы новым владельцам на возмездной или безвозмездной основе в соответствии с законом об ответственном обращении с животными.

Информацию о том, как забрать собаку, можно получить по телефону (83347) 2-22-59 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

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