В Кировской области медведь сел на обочину автотрассы

В Омутнинском районе из автомобиля был сфотографирован крупный бурый медведь.

Фото появилось в группе «ВКонтакте». Его автор сообщил, что дикий зверь сидел на обочине трассы Кирс — Омутнинск и пошутил «как на грибниках отъелся«.

Некоторые комментаторы усомнились в правдивости этой информации, однако один из местных жителей узнал локацию. «Это место, где паркуются дальнобойщики», — написал он под снимком.

Кстати, с понедельника вятские охотники могут подать заявления на охоту на этого зверя. Им разрешили добыть 62 медведя. 7 из них — в Омутнинском районе. Мишка, беги!

Фото: Обо всём ОМУТНИНСК