В Кировской области на берегу реки нашли пенсионерку, пропавшую из церкви

Женщину искали несколько суток. Накануне она была обнаружена.

В Даровском районе пропала женщина. Ей 71 год. Последний раз её видели 17 июля в селе Кобра. Обстоятельства исчезновения оказались необычными.

Известно, что в село пенсионерка приехала вместе со своей дочерью. После она отправилась в местную церковь. Там её в последний раз и видели. Пожилая женщина скрылась в неизвестном направлении. Телефона у неё с собой не было.

Об исчезновении сообщила дочь пропавшей. Мать не рассказала ей о своих планах. К поискам подключились сотрудники полиции. Они начали искать женщину, опрашивали местных жителей. Также помогали волонтёры.

К счастью, поиски увенчались успехом. Накануне вечером пенсионерку нашли на берегу речки. Её доставили в больницу для осмотра. Сейчас женщина уже дома.

Фото: yandex.ru