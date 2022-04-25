В Кировской области началась борьба с самым главным сорняком

С таянием снега в Кировской области возобновилась борьба с главным сорняком региона – борщевиком Сосновского. Сотрудники Россельхознадзора выявили уже 12 заросших участков на площади более 1340 га.

В связи с постановлением правительства РФ о моратории на плановые проверки нарушителей пока не штрафуют. Однако им вносят предостережения.

В прошлом году борщевик захватил 546 га вятских земель. За пособничество сорняку к ответственности были привлечены 14 граждан. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч рублей. Также был выдан ряд предостережений и предписаний.

Кировчанам напоминают о правилах борьбы с борщевиком:

Если заметили растение на своем участке впервые, выкопайте с корнем. Осмотрите близлежащие места: не появился ли сорняк и там.

Если участок уже зарос борщевиком, косите его как можно быстрее. Не допускайте цветения. Не давайте борщевику вырастить семена.

Ликвидируя борщевик, защитите кожу водонепроницаемыми материалами.

В борьбе с борщевиком помогают укрывание грядок и предпосевная обработка семян. Вне населенных пунктов можно использовать гербициды.

Ранее мы писали, что в прошлом году трое юных кировчан получили сильные ожоги борщевиком. Мальчиков пришлось госпитализировать.