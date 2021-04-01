В Кировской области началась весенняя призывная кампания

1 апреля стартовал весенний призыв в Вооруженные силы РФ. В этом году на службу отправятся около 1,5 тысячи кировчан.

Призывники будут служить в воинских частях по всей стране. Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на призывную кампанию. Как пообещали в Минобороны РФ, всех новобранцев в обязательном порядке проверят на коронавирус, а

В частности, Министерство Обороны обещает, что новобранцы не отправятся в войсковые части раньше 20 мая, При этом, по заявлению Сергея Шойгу, всех новобранцев будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус, а в самих частях их ждет двухнедельный карантин.

По словам председателя областной призывной комиссии руководителя администрации губернатора и правительства Максима Финченко, «норма призыва» должна быть выполнена.

— Необходимо повысить результативность работы по оповещению граждан о явке в военные комиссариаты и розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, провести качественное медицинское освидетельствование призывников, а также направлять призывников на службу с учетом опыта, полученного в ходе призывных кампаний прошлого года, — сказал он.

Напомним, что указ о проведении призыва кировчан на воинскую службу был подписан в конце марта.