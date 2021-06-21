В Кировской области не допустили нарушений бюджетного законодательства

Кировская область вошла в число регионов, где в 2020 году не было допущено нарушений бюджетного законодательства.

Таковы первые итоги ежегодного мониторинга комплексной оценки качества управления региональными финансами, который проводит Минфин РФ.

Один из его этапов — оценка соблюдения регионами требований бюджетного законодательства. Она включает 21 критерий, характеризующий аспекты управления финансами в части регулирования госдолга, финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями, выполнения условий соглашений, заключенных с Минфином, и др.

Мониторинг показал, что в области соблюдены все предельные значения, установленные Бюджетным кодексом РФ по госдолгу, расходам на его обслуживание и дефициту бюджета. Кроме того, регион выполнил все обязательства, предусмотренные соглашениями о социально-экономическом развитии, оздоровлении государственных финансов и предоставлении бюджетных кредитов.

Об этом сообщает министерство финансов Кировской области.

Окончательные итоги комплексной оценки будут подведены позже — после оценки показателей по бюджетному планированию, исполнению бюджета, управлению госсобственностью, прозрачности бюджетного процесса.

На её основании области присвоят степень качества управления региональными финансами за прошлый год.