В Кировской области обнаружили старинный экспонат

Находка была сделана в Белохолуницком районе. Сотрудник краеведческого музея Николай Тукмачев обследовал чердак городской школы и наткнулся на предмет с маленькой дверкой и круглым отверстием.

Находку очистили от грязи и обнаружили, что это старинный «волшебный фонарь» — предшественник кинематографа. Подобные фонари были проообразами диапроекторов и позволяли транслировать изображения со стеклянных пластин на стену или белую ткань. После 1886 года им на смену пришли эпипроекторы, где вместо дорогого стекла использовались бумажные рисунки.

Вероятнее всего, именно такой, поздний вариант фонаря и был найден в белохолуницкой школе. Сотрудники музея не исключают, что он использовался в по назначению в семье управляющего местными заводами Андрея фон Зигеля. В 19 веке его особняк находился на месте школы.

Ранее мы писали, что в музее пожарного дела появился уникальный фотоаппарат из прошлого.